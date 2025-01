Jongens beroofd op bruggetje in Heemstede

De jongens fietsten gisteravond over de Nijverheidsweg in de richting van het Kwakelpad toen er twee fatbikes, met daarop vier jongeren, op hen af kwamen fietsen. Op het bruggetje van het Kwakelpad naar de Mozartkade werden de twee jongens door hen bedreigd en moesten ze hun spullen afgeven. De politie laat weten dat een van de jongens hierbij ook werd geslagen, maar hierbij raakte hij niet gewond.

De groep van vier is er na de overval vandoor gegaan. De politie heeft gisteravond nog naar de verdachten gezocht, maar heeft ze niet meer gevonden.

Getuigen

De politie zou graag met twee mensen in contact komen die rond de tijd van de overval op het bruggetje liepen. Zij hebben mogelijk iets gezien. De politie vraagt ook hulp van andere getuigen of camerabeelden. Op de fatbikes zaten twee jongens, een meisje en vermoedelijk nog een jongen van 14 of 15 jaar oud. Ze hadden donkere kleding aan.