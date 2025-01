🔴 Liveblog: Telstar genadig voor flets Jong Ajax en wint met gemak Noord-Hollandse derby

14 minuten geleden

In de halve finale van de Euro Cup hebben de vrouwen van ZV De Zaan goede zaken gedaan. In Griekenland werd er met 9-6 van ANC Glyfada gewonnen. In de andere halve finale staan het Italiaanse Pallanuoto Trieste en CN Tenerife uit Italië.

De return is op 15 februari om 20.30 uur in het Amsterdamse Sloterparkbad.