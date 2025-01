Nicolas en Daan maken de lekkerste snert van Nederland met een exotisch tintje

Wie denkt dat het de wedstrijd een geintje is, komt bedrogen uit, want het maken van erwtensoep behoort sinds 2019 officieel bij het Nederlands immaterieel erfgoed. Geen wonder dus dat ook wereldkampioen Michel Rekers uit Koedijk vandaag acte de présence geeft met zijn wereldberoemde snert.

Als we hem vragen hoe je de beste snert maakt, zegt hij dat dit zonder twijfel door zijn goede bouillon komt. De winnaar van vorig jaar, Maria Quartel, zweert weer bij een goed stuk gerookt vlees. Nieuwkomers Nicolas van der Oord en Daan Groot uit de Egmonden hopen met speciaal bronwater uit Griekenland te winnen. Het is de 12e keer dat het NK snertkoken in de schuur van boer Ted en Nicoline Vaalburg gehouden wordt.

Knolselderij

De meeste koks doen mee voor de eer en de gezelligheid. De wedstrijd wordt georganiseerd door boer Ted en Nicoline, die hun knolselderijschuur beschikbaar stellen voor de wedstrijd en een boerenmarkt. Naast de snert moeten de koks dan wel een gerecht met knolselderij maken om de groente te promoten. En dat leidt al een paar jaar tot originele recepten. "We zijn een beetje door geschoten", zegt Nicoline. "We hebben knolselderij-ijs, -friet en -burgers. Dit jaar is er al sushi en carpaccio van de groente gespot."

Uiteindelijk gaan Nicolas en Daan met hun Griekse bronwater aan de haal met de felbegeerde snerttrofee. Wereldkampioen Michel Rekers wint het beste bijgerecht, dat door de jury ‘knollo tonnato’ is gedoopt.