190 aanhoudingen bij Extinction Rebellion-demonstratie op A10

De demonstranten hadden aangekondigd ter hoogte van het voormalig ING-kantoor de weg op te gaan. Toen zij dit rond 12.30 uur deden, greep de politie direct in. Bij eerdere demonstraties werd daar altijd even mee gewacht. Een deel van de demonstranten staat nu op de oprit bij het VUmc, in de buurt van het voormalig ING-kantoor. Dat is iets verder van het gebouw dan waar ze normaal gesproken staan.

Een groep van zo'n dertig demonstranten is toch op de snelweg gaan zitten. Burgemeester Halsema heeft de demonstratie ontbonden en de politie gaat mensen aanhouden. Er wordt daarbij gewaarschuwd dat ze wapenstokken en pepperspray kunnen gebruiken.

Ook heeft de politie meerdere demonstranten in gehuurde bussen aangehouden, omdat ze van plan zouden zijn geweest op de A10 Zuid de weg te blokkeren. In totaal zijn er zo'n 190 aanhoudingen verricht, laat de politie weten via X. Eerder meldde de politie 130 aanhoudingen, maar dit aantal is later bijgesteld.

Verkeer

Ter hoogte van de Henk Sneevlietweg heeft de politie al het verkeer op de A10 richting Zuid tegengehouden. Ook op andere delen van de A10 wordt het verkeer tegengehouden, wat voor veel vertraging zorgt.

Rijkswaterstaat liet rond 13.00 uur weten dat de ring A10-Zuid weer bereikbaar is. Op de A4 halen zij de laatste afzettingen weg.