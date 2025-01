Overvallen opticien vandaag 'gewoon' open: 'Maar het voelt wel een beetje gek'

Vlak voor sluitingstijd kwamen er vrijdagmiddag twee mannen binnen bij de brillenwinkel en bedreigden een medewerker. Na de overval vluchtten zij op een zwarte scooter richting de Peperstraat. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de medewerker van de opticien niet gewond is geraakt.

"Maar het is natuurlijk heel shockerend en eng wat er gisteren is gebeurd", laat een andere medewerker van opticien vandaag aan NH weten. De winkel is 'gewoon' open. "Voor de klanten die afspraken hadden wilden we wel open en we proberen gewoon verder te gaan."

Deze brillenwinkel is niet eerder overvallen. De medewerker die er vandaag staat is wel geschrokken, maar niet bang. "Ik denk niet dat ze vandaag voor een tweede keer terugkomen, maar het is natuurlijk wel gek."

Tekst gaat door onder de foto