Deze vogels kom je in de stad het meest tegen: hoe zit dat?

2: Halsbandparkiet (2.361)

Je kunt op sommige plekken in de stad niet om ze heen: knalgroen, snel en vooral heel luidruchtig. De oorspronkelijk ontsnapte en losgelaten kooivogels zijn afkomstig uit India en Centraal-Afrika, maar hebben hun thuis inmiddels verplaatst naar de parken in de stad. Wie in het Oosterpark naar boven kijkt, ziet ze vaak in grote groepen in bomen zitten. Amsterdam telde vorig jaar 2.361 halsbandparkieten in de stad en het lijkt erop dat ze voorlopig niet zullen verdwijnen. Ze broeden namelijk in boomholtes in parken, maar ook op erven en langs wegen en vaarten.

"Deze papegaaiachtige is superintelligent en wordt vaak verward met de Alexanderparkiet. In groten getale slapen ze in één vaste boom in het Oosterpark en poepen alles onder", lacht Dwarshuis. Verder legt de vogelexpert uit dat de parkiet zich goed aanpast aan het klimaat in de stad, waardoor de vogel goed weet te overleven.