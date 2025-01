Wisselvallig weekend: buien, zon en mogelijk krabben

Op andere plekken in het land regent het een stuk harder, maar ook in Noord-Holland komen er wat buien langs vanmorgen. "Ook vanmiddag kan er nog een bui vallen, maar daarna klaart het op", vertelt NH-weerman Jan Visser. De zon breekt dan ook even door. Het wordt 7 tot 8 graden met weinig wind.

Vannacht gaat het licht vriezen. "Het kan glad worden als natte wegdelen bevriezen, dus dat is even oppassen", zegt Visser. Wie 's ochtends de auto nodig heeft, moet waarschijnlijk ook krabben. Dat is later op de dag niet meer nodig, want het wordt zo'n 6 tot 7 graden. Morgenochtend is het zonnig, maar 's middags neemt de bewolking toe en later gaat het regenen.

De week begint vervolgens wat warmer, maar wisselvalligheid blijft op de loer liggen. "Maandag gaat het regenen en aan de kust is er veel wind", zegt de weerman. "Maar het regent niet de hele dag", stelt hij gerust. Het wordt 11 graden. De rest van de week blijft het weerbeeld ook schommelen. De start van februari wordt waarschijnlijk droger.