Meerdere woningen ontruimd bij brand aan Haarlemmerweg vanwege rookontwikkeling

De brand brak vanochtend iets na zessen uit op de zesde verdieping van de flat. Omdat de brand veel rook veroorzaakte werden er meerdere brandweereenheden opgeroepen. Brandweerwoordvoerder Paul Kangangi laat weten dat de omliggende appartementen veel rookschade hebben opgelopen.

Ontruiming

De rook trok ook naar de achtste en bovenste verdieping van het gebouw. De brandweer besloot daarom meerdere verdiepingen te ontruimen. Een deel van de bewoners kon na controle van de brandweer weer naar binnen. Woningen in de buurt van het appartement zullen langer onbewoonbaar zijn, aldus de woordvoerder.

De brand zelf was volgens de brandweer 'niet heel moeilijk te bestrijden'. De brand is inmiddels uit, maar vanwege de grote rookontwikkeling is het sein brand meester nog niet gegeven.

Ambulance

Een aantal bewoners is vanwege rookinhalatie nagekeken door ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis.

Omdat er de hulpdiensten in groten getale aanwezig zijn, is een deel van de Haarlemeerstraat afgezet.