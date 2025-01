Volgens de ervaren aanvaller is er nog veel hetzelfde bij Telstar na al die jaren. "Het blijft een leuke en gemoedelijke club. De speelwijze is natuurlijk wel anders, al kunnen we onze goede spel soms niet omzetten in drie punten. We moeten er wel voor zorgen dat we de play-offs halen, want het begint wel te leven."

Supporters

"De wedstrijd tegen Jong Ajax is ook nagenoeg uitverkocht", weet Hamdaoui. "Het is bij Jong Ajax vaak onduidelijk wie er gaan spelen, dus het is lastig om vooraf een beeld te hebben. Het is wel aan ons om het vertrouwen terug te betalen aan de vele supporters, die aanwezig zullen zijn."

Telstar begint zaterdagmiddag 16.30 uur aan de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax.