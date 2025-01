Zangeres Niki Jacobs geeft haar stem aan getuigenissen op 80ste holocaustherdenking

"Het is verleidelijk om er na 80 jaar niet meer over te willen denken, om het los te laten." Niki legt aan haar publiek tijdens de try-out woensdagavond uit waarom ze nog steeds haar Joodse roots ten gehore brengt. "Wat er is gebeurd, waar mensen over getuigen, dat is de waarheid. Het is een onmogelijkheid om dat los te laten."

Try-out

In onderstaande video legt ze aan haar publiek van de try-out uit waarom het voor haar belangrijk blijft om de holocaust, waarbij 6 miljoen Joden en 55 miljoen slachtoffers in totaal werden vermoord door het Duitse naziregime in de Tweede Wereldoorlog, te herdenken.

