Alex Plat ontpopt zich als goaltjesdief bij FC Volendam: "Alles valt op de goede plaats"

Rick Kruys stond na afloop stil bij het feit dat FC Volendam nu al vijftien wedstrijden op rij ongeslagen is en thuis nu al acht keer op rij heeft gewonnen. "Deze competitie is behoorlijk zwaar. Je ziet dat ploegen overal punten laten liggen. Maar wij zijn in staat om, als het even niet goed gaat, toch de wedstrijd naar ons toe te trekken. Ik denk dat dit een belangrijk iets is", aldus de trainer van FC Volendam.

Het volgende duel van FC Volendam is op vrijdag 31 januari. Dan gaat de koploper van de eerste divisie op bezoek bij FC Den Bosch. Ook dit duel is weer live te volgen in de uitzending van NH Sport op NH Radio en te volgen in ons liveblog.