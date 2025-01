Op 'reis' voor een nieuwe baan: Schiphol trekt alles uit de kast voor nieuwe medewerkers

Schiphol zoekt medewerkers op veel verschillende gebieden: van inkoop- en contractmanagers, IT- en dataconsultants, commerciële mensen, tot operationele collega's. Zo zoekt ook Rosemaryn Schep nieuwe collega's bij Toezicht en Handhaving.

"Schiphol heeft zelf Schipholregels waar iedereen zich aan moet houden, de mensen die hier werken, maar ook de mensen die hier op bezoek komen. En daar houd ik toezicht op", vertelt ze over haar werk. "Het is afwisselend: op het ene moment spreek ik iemand aan die aan het bellen is op een voertuig - wat niet mag. En vervolgens zie ik een passagier die is gevallen en hulpverlening nodig heeft. Die bieden wij dan", vertelt Rosemaryn Schep.

Bedenken, bouwen en beheren

Ook bij het bouwbedrijf van Schiphol zijn veel mensen nodig. De luchthaven investeert de komende vijf jaar 6 miljard euro, en dat betekent ook dat er veel nieuwe mensen nodig zijn die de nieuwe infrastructuur bedenken, bouwen en vervolgens beheren.

Ruud Joosten is strategisch adviseur bij de afdeling Schiphol Infrastructure. "De bouwprojecten waar wij hier aan werken zijn uniek, je werkt aan landingsbanen, terminals, aan bagagekelders. Dat maakt het gaaf", vertelt hij terwijl hij door Lounge 1 loopt, die momenteel wordt verbouwd. "Dit hier is het oudste stukje van de luchthaven. Een van de grootste projecten waar we nu aan werken."

Volgeboekt

Mocht je geïnteresseerd zijn in een tour, moet je even geduld hebben. "Het liep storm, alle tours zijn de komende twee weken al volgeboekt. Maar we gaan dit het hele jaar door organiseren", zegt Alice Zeijlemaker van Schiphol Group. Volgende week zaterdag 1 februari is er ook een banenmarkt op Schiphol.