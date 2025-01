Pandeigenaren opgelet: de brandweer kan straks niet meer zomaar naar binnen

Op dit moment kan de brandweer vrijwel ieder pand in, doordat zij de sleutel van de sleutelbuis of -kluis heeft. Dat is een kleine koker in de muur van een gebouw, waar de sleutel van de voordeur inzit. De sleutel van de brandweer past op iedere sleutelbuis in de regio.

"Maar als zo'n sleutel zoek raakt, hebben we een groot probleem. Dan zou je (degene die hem vindt, red) eigenlijk alle gebouwen in kunnen. Wij willen die beheerlast niet meer, dus die leggen we terug bij de eigenaar van het gebouw", legt bevelvoerder bij de brandweer Nico Theuns uit.

Voorkeur voor SOS-toegang

Dat betekent dat alle eigenaren en beheerders van panden in de regio zelf voor een alternatief moeten kiezen. Bij de Uithoornse verffabriek PPG weten ze al wat het wordt. "Wij zijn erover aan het nadenken om aan te sluiten bij SOS-toegang, vertelt assistent manager Hans Zonneveld.

Volgens Theuns heeft dat alternatief ook de voorkeur van de brandweer. Hij legt uit hoe het werkt: "Dan komen we met een brandweerauto aanrijden waar een transponder op zit. Die communiceert met de sleutelbuis of met een slot in de deur en dan wordt die deur ontgrendeld voor ons." De ambulancedienst werkt al met dit systeem.

De brandweer heeft alle alternatieven op een rijtje gezet en geeft pandeigenaren vijf jaar de tijd om te kiezen. Dan stoppen ze met het oude systeem. "Als ze niets doen, gaan we gewoon de deur forceren. Dat kost ze natuurlijk veel geld, want dan moet er een nieuwe in. Als je een paar keer per jaar je deur moet vervangen is dat duurder dan dat je overstapt op een alternatief", besluit Theuns.