NS vermindert aantal kaartautomaten op stations in Amsterdam

Het is wel de bedoeling dat er op elk station minstens één automaat blijft staan. Op sommige stations zal het nog wel om meerdere automaten blijven gaan.

De NS wijst er verder op dat reizigers sinds twee jaar ook kunnen reizen met hun betaalpas en dat er met NS flex de mogelijkheid is om te reizen op rekening.

"Door deze ontwikkelingen daalt het gebruik van de kaartautomaten al jaren", laat de vervoerder weten. "Het is voor de meeste reizigers normaal geworden om digitaal hun treinreis te plannen, boeken en betalen of om te reizen met hun bankpas. NS verwacht dat dit aantal in de toekomst nog verder toeneemt."

Het GVB was van plan om in 2025 ook automaten weg te halen, maar het vervoerbedrijf kwam daar op terug na kritiek.