Maaike kreeg kanker maar wilde niet dood: 'Ik verloor 50 kilo na chemo'

Vijf keer per week loopt Maaike de sportschool binnen, waar personal trainer Stewy van den Oudenrijn haar opwacht. Maar zo intensief sporten deed ze niet in de periode voordat ze ziek werd. "Ik werkte veel, deed het huishouden en heb kinderen. Ik was allang blij als ik rust had en een avond op de bank kon gaan liggen."

Een harde boodschap

Haar leven veranderde toen Maaike, net bevallen van haar tweede dochter, een knobbel in haar borst ontdekte. "Eerst stak ik mijn kop in het zand", vertelt ze. "Maar toen mijn tepel op een dag begon in te trekken, heb ik de dokter gebeld." Het eerste onderzoek leek geruststellend: een cyste, niks ernstigs. Maar kort daarna werd ze gebeld. Het bleek toch borstkanker te zijn.