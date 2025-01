Ajax haalt Youri Regeer terug naar Amsterdam als vervanger Devyne Rensch

Tijdens zijn eerste periode in Amsterdam droeg Regeer acht keer het shirt van Ajax en maakte één doelpunt. Voor Jong Ajax speelde hij bijna honded duels. Technisch directeur Alex Kroes over de aanwinst: "Youri heeft sinds zijn vertrek uit Amsterdam veel vlieguren kunnen maken bij FC Twente, waarbij hij flinke stappen heeft gezet en een volwassen speler is geworden. Hij kent de club en weet wat er bij Ajax van je gevraagd wordt. Hij is direct inzetbaar op meerdere posities en gezien zijn leeftijd is het bovendien een speler waar wij nog jaren plezier aan kunnen beleven."

Ajax speelt komende donderdag de laatste groepswedstrijd in de Europa League tegen Galatasaray. Dan is Regeer nog niet inzetbaar, aangezien hij al eerder met Twente speelde in de groepsfase. Bij een eventueel vervolg in de tussenronde is hij wél inzetbaar. Zijn debuut kan hij maken in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord op zondag 2 februari.