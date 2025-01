Zestien maanden celstraf voor man (23) die met explosief werd betrapt in Zuidoost

De auto stond in april van dit jaar geparkeerd bij flat Gooioord. Een omstander die het niet vertrouwde belde de politie. Toen agenten naar de auto liepen, zagen ze dat het linker achterraam was opengebroken en dat er twee hamers in de auto lagen. In de middenconsole lag een pakket met grijs duct-tape eromheen, met aan de zijkant een groene lont.

Deugdelijk gemaakt

Het bleek een explosief, dat die ochtend uiteindelijk door de Explosieven Opruimingsdienst van defensie (EOD) is meegenomen. "Het explosief was deugdelijk gemaakt en om het aan te steken hoefde alleen de groene lont aangestoken te worden", schrijft de rechtbank in het vonnis. Als het was geëxplodeerd, dan had dat volgens de rechtbank zelfs tot dodelijke slachtoffers kunnen leiden.