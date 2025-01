Roep om camera's na 'slagveld' oud en nieuw, maar daarvoor is te weinig aangifte gedaan

Een andere manier om het OM te overtuigen van het nut van camera's, is met een stapel aangiftes. Maar ook dat valt tegen, aldus de burgemeester. "Maar het aantal meldingen die er nu ligt, is onvoldoende. Daarom wederom mijn oproep aan iedereen: is er iets niet in de haak, meld het. Uiteraard niet alleen tijdens de jaarwisseling, maar het hele jaar door."

Andere maatregelen: gebiedsverboden en burgerwacht

Behalve cameratoezicht opperden de bewoners andere maatregelen, zoals gebiedsverboden, met ouders in gesprek gaan, een burgerwacht en verlichting op de flats. De burgemeester liet eerder al weten 'geen woorden te hebben voor het slagveld' dat was aangericht, en benadrukt herhaling te willen voorkomen.

"We hebben alles genoteerd en gaan alles doen in onze macht, zodat de situatie in die wijk beter wordt."