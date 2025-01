OM in hoger beroep in zaak moord Jimmy Schepers

De 21-jarige Jimmy Schepers uit Diemen werd in mei 2023 neergestoken op festival Solid Grooves. De vriendengroep van Schepers belandde in een ruzie met onder andere Derzik H. en de medeverdachten Arginio E. en Guillermo G.. Getuigen verklaarden dat mensen door de groep werden beroofd en dat daarbij messen werden gebruikt.

Lagere celstraffen

In de zaak eiste het OM tegen hoofdverdachte Derzik H. een celstraf van twintig jaar. Tegen E. en G. werd er respectievelijk celstraffen van 4,5 en 2 jaar geëist. De rechtbank vond de strafeis van twintig jaar echter niet rechtvaardig en kwam daardoor tot een lagere straf, de maximale straf voor doodslag (waar H. voor is veroordeeld) was ook vijftien jaar.

"Getuigen hebben wisselend verklaard, op de beelden is niet al het geweld tegen Jimmy te zien, maar wel is te zien dat u een terugtrekkende beweging maakt met een mes in uw hand. Een getuige verklaarde dat er later bloed uit zijn been spoot", aldus de rechtbank over Derzik H. tijdens de uitspraak. "U was de enige die bij Jimmy was, ook al is op de beelden niet te zien dat u Jimmy raakt, kan het niet anders dat u diegene bent die Jimmy heeft doodgestoken. We hebben het over zeer ernstig geweld en mogelijk naar aanleiding van een woordenwisseling heeft u Jimmy twee keer gestoken. Hij verloor zijn leven, zijn kostbaarste bezit."

Nabestaanden teleurgesteld

De nabestaanden van Jimmy Schepers lieten na afloop van de uitspraak weten teleurgesteld te zijn in de uitspraak. "Het is heel moeilijk, je hoopt dan op een goede uitspraak en ze hebben allemaal iets in hun hoofd waarvan ze denken 'daar zou ik vrede mee kunnen hebben', dan komt daar een uitspraak aan die daar niet op aansluit. Ik zie ook, als ik net met de mensen spreek, het verdriet maar ook de ontlading. Want je werkt naar deze dag toe. We hebben heel lang in dit traject gezeten, heel veel zittingen gehad en dan uiteindelijk komt dan die ontlading van de straf en dat valt dan ook nog een beetje tegen, dus ik denk dat het heel zwaar voor hen is", vertelde advocaat Brigitte Roodveldt.