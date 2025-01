112-blog | Overval gepleegd door tieners in Amsterdam • Vrouw gewond na aanrijding met pakketbezorger

16.35 uur

Een motorrijder raakte vrijdagmiddag rond twee uur gewond, nadat de bestuurder uitgleed over de N9 bij Sint Maartensvlotbrug. De motor gleed uit over de weg en kwam in de berm tot stilstand. De bestuurder is ter controle naar het ziekenhuis gebracht

Meerdere auto's stonden door het ongeluk een tijd stil op de N-weg.