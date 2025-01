Gemeente Haarlem zegt nee tegen autovrije Generaal Cronjéstraat

Veel winkeliers willen pertinent niet dat de straat weer autovrij wordt, zoals tussen 2007 en 2014 het geval was. Kees Paulussen heeft een sportzaak aan het Julianapark en zit in het bestuur van de winkeliersvereniging. Hij hield de raadsleden voor dat die eerdere proef een mislukking was. Meerdere zaken gingen failliet, omdat automobilisten niet meer kwamen winkelen.

Boodschappenstraat

"We zijn nu al jaren bezig om de huidige plannen te ontwikkelen. Laten we daar zo snel mogelijk mee aan de slag gaan", zei Paulussen. "Dit is een unieke kans om de straat beter te maken voor de ondernemers en de bewoners. De Cronjé is geen verblijfsgebied, maar een boodschappenstraat."

Ook wethouder Robbert Berkhout wil door met het huidige plan. "We moeten echt aan de slag. We geven een impuls aan de straat op basis van de wensen van de ondernemers." Het gaat volgens Berkhout om relatief kleine aanpassingen. Pas als de riolering in 2040 aan vervanging toe is, kan er gesproken worden over een complete herinrichting van de winkelstraat.