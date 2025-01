Paula (54) zoekt dorpsgenoot met telescoop voor planetenparade: "Liefst iemand met kennis"

"Mijn buurvrouw Manon vertelde erover", vertelt Paula aan NH, "maar ik ben degene die altijd alles regelt." En dus plaatste Paula namens haar buurvrouw (49) en zichzelf een oproep op Facebook: bij wie mogen we door de telescoop komen kijken? Als dank nemen wij iets lekkers mee."

Paula moet bekennen dat ze weinig weet over de planetaire uitlijning, zoals de stand van de planeten door astronomen genoemd wordt. "Dus het liefst iemand met een beetje kennis."

Dat je nu zes planeten tegelijk kunt zien, is een 'relatief zeldzame gebeurtenis', zei astronoom Rob van den Berg afgelopen week tegen RTV Utrecht. De laatste keer dat er een planetenparade aan de hemel stond, was volgens hem 2,5 jaar geleden, maar een 'grote uitlijning' als deze is andere koek. "Het feit dat je nu zes planeten kunt zien, is geweldig."

Vier planeten te zien met blote oog

Eigenlijk is van een echte uitlijning geen sprake, want de planeten staan niet strak uitgelijnd of even ver bij elkaar vandaan, maar onregelmatig in een soort boog. Mars, Venus, Jupiter en Saturnus sinds begin deze week kort na zonsondergang (na de schemering) met het blote oog te zien.

