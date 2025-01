Live NH Sport: volgende horde op weg naar promotie FC Volendam is MVV Maastricht

In de competitie zijn de Volendammers inmiddels veertien wedstrijden op rij ongeslagen. Voor de laatste nederlaag moeten we terug naar 27 september tegen VVV-Venlo (2-4). De enige uitglijder die de ploeg daarna nog maakte, was in het bekertoernooi. Tegen tweede divisionist Rijnsburgse Boys ging het 19 december mis (2-0).

Toch ging het eerder dit seizoen tegen MVV ook niet van een leien dakje. In blessuretijd verspeelde de ploeg van trainer Rick Kruys de overwinning. Henk Veerman scoorde beide goals voor FC Volendam, maar Camil Mmaee maakte in de 93e minuut de gelijkmaker (2-2).

MVV wisselvallig

De Maastrichtenaren presteren zeer wisselvallig en zijn mede daardoor terug te vinden op de dertiende plaats. Vorige week werd FC Den Bosch nog met 5-0 onder de voet gelopen. Buiten De Geusselt gaat het allemaal een stuk minder. De 3-2 zege in Wijdewormer op Jong AZ is de enige zege buitenshuis dit seizoen.

Bij FC Volendam zijn deze transferwindow Vurnon Anita en Silvinho Esajas toegevoegd aan de selectie.

