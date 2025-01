Gedode statushouder William (35) was 'ondernemend en erg geliefd'

"Het AZC in Hoogeveen is best een bijzondere plek", weet Sandro. "In de Drentse stad wonen relatief veel mensen uit de lhbti-gemeenschap. Daar worden ook de activiteiten op aangepast. Zo is werd de jaarwisseling het New Queer Party gevierd, waar William een optreden gaf. En dat was wervelend, heel indrukwekkend."

Huis in Zaandam

William was net statushouder, maar zijn officiële adres was nog altijd het AZC in Hoogeveen. In de praktijk komt dat vaker voor: mensen met een status zitten dan een tijdje in een overgangsfase zitten. "Deze mensen werken vaak al en zijn erg actief, maar hebben nog geen eigen woning en wonen daarom nog in het AZC. Bij William was dat ook zo, maar hij was wel druk bezig om uit te vliegen."

De 35-jarige dragqueen werkte naast zijn baan als entertainer ook in een hotel, vertelt Sandro. "Daarom verbleef hij in Zaandam. De afstand tussen Amsterdam en het AZC in Hoogeveen was gewoon te groot."

Herdenking en inzameling

Komende week zal een familielid van William overkomen. In de aanloop daar naartoe wordt een herdenking georganiseerd door het AZC in Hoogeveen. Daarnaast is er online een inzameling om het lichaam van William over te laten vliegen naar zijn geboorteland Venezuela. Op vrijdagmiddag is daar ruim 8.000 euro voor ingezameld.

De politie liet gistermiddag weten dat William om het leven is gebracht, vermoedelijk tussen vrijdagnacht en zondagnacht. Ze zijn hard op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over wat er is gebeurd aan de Hogendijk in Zaandam.