Haarlemse jongerenorganisatie Triple Threat jaagt al 15 jaar succesvol dromen na

In de kappersstoel gaat Nick Hoogendorp zitten. Terwijl zijn haarlijn strak wordt bijgesneden door Douglas, vertelt Nick hoe hij als 17-jarige samen met basketballers Phillip en Dominique Schemmekes en Triple Threat-oprichter Okra Donkor een eigen community startte. En dat allemaal omdat ze door hun basketbalcoach Bas Bauer vaak letterlijk en figuurlijk bij de les werden gehouden, om te zorgen dat ze niet op straat rotzooi gingen trappen.

House of Dreams

Het bleef niet bij basketbal. De jongerenorganisatie breidde het aanbod uit met andere sporten, dans en muziek, huiswerkbegeleiding en het organiseren van activiteiten in de zomervakantie. Zeker nu ze na veel omzwervingen een eigen clubhuis hebben in het winkelcentrum van Schalkwijk, kunnen ze alle jongeren uit de buurt hun dromen laten uitkomen.

'House of Dreams' heet het pand dan ook toepasselijk. Bij de ingang van het pand zit 'House of Barbers', de eigen kapperszaak. Ook zo'n droom van een paar Schalkwijkse jongeren die is uitgekomen. En waar nu veel andere jongeren ook het kappersvak leren.

"Sommigen vinden mij een vaderfiguur", vertelt Osly. Hij is één van de oprichters van de kapperszaak. "Terwijl ze wachten op hun beurt, zijn er altijd veel vragen en verhalen. Ik probeer ze dan in hun eigen wereld wat waarden en normen bij te brengen."

Jubileum

De jongeren van toen zijn inmiddels dertigers. Ze hebben vaak zelf kinderen. Ook Nick krijgt deze zomer zijn eerste kind. "En dan ga ik echt meemaken wat het betekent om rolmodel te zijn."

Nu doet hij dat nog voor een zaal met meer dan duizend feestvierders voor het 15-jarige jubileum van Triple Threat, vanavond in concertgebouw Phil in Haarlem. Want Nick heeft zijn passie gevonden: hij is nu de grote gastspreker van TTT.