Is de werkdruk voor wethouders te hoog? "Het was wachten tot ik om zou vallen"

In Nederland gooiden vorig jaar 225 wethouders het bijltje erbij neer. In Noord-Holland was dat 27,15 procent van het totaal. Het jaar ervoor waren er ook al 22 vertrokken, zo blijkt uit onderzoek van NH. Dan ging het vaak om problemen met lokale onderwerpen, breuken in coalities, of soms een overstap naar ander werk. Maar ook de werkdruk in combinatie met gezondheid en de thuissituatie werden meerdere malen als reden genoemd.

Annette Groot (57) was in 2023 al 25 jaar actief in de lokale politiek. Waarvan de laatste 5 jaar als wethouder van eerst Heerhugowaard, en na de fusie met Langedijk, van Dijk en Waard. Het kwartje viel bij haar nadat ze meerdere malen ziek werd. "Vijf keer in een jaar tijd. Allemaal niet ernstig, maar ik merkte dat de druk wat met mijn gezondheid deed. Het was gewoon wachten tot ik om zou vallen."

In het weekend tot laat nog stukken lezen

De link met het werk was haar duidelijk. Een volle agenda, 's avonds vergaderen en ook de weekenden werden opgeslokt om de nieuwe week voor te bereiden. "We hadden ooit eens afgesproken om de vrijdag te nemen voor het lezen van stukken. Maar uiteindelijk liep de agenda toch weer vol met afspraken. Dus dan zat ik op zaterdagavond weer tot 22.23 uur stukken te lezen."

De werkdruk klinkt Marianne Steijn (66) bekend in de oren. Na 6 jaar wethouder te zijn geweest, stapte ze vorig jaar op. Tot verrassing van velen. "Zelf mijn partner was verrast. Maar het was genoeg geweest."

