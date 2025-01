Bondscoach Andries Jonker vertrekt bij de Oranje Leeuwinnen

Jonker werd in augustus 2022 aangesteld als opvolger van de Engelsman Mark Parsons, met wie de samenwerking na een teleurstellend EK werd verbroken. Onder leiding van Jonker strandde Oranje een jaar later tijdens het WK in Australië en Nieuw-Zeeland in de kwartfinales na verlenging tegen de latere kampioen Spanje. Komende zomer speelt Nederland op het EK in Zwitserland tegen Frankrijk, Engeland en Wales.

"Na een evaluatie is besloten dat, na een bijzonder WK in Nieuw-Zeeland en Australië met een plek in de kwartfinale en uitschakeling tegen de uiteindelijke wereldkampioen, en het komende EK in Zwitserland, het tijd is voor een nieuwe fase", aldus de KNVB.

