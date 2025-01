Mobieltjes op school: Haarlemse rector pleit voor strengere aanpak

Schaap had er wel op gehoopt, maar niet verwacht dat zo’n groot gedeelte van de leerlingen op bijna ouderwetse wijze de pauzes doorbrengt. "Je kunt er eindeloos over nadenken: hoe het komt dat jongeren zoveel op hun mobiel zitten, hoe je dat kunt verminderen. Maar je moet ook een alternatief bieden, een positieve prikkel. En laten we eerlijk zijn: een tweedehands voetbaltafel of zo’n pooltafel: op de begroting van een school is dat een schijntje."

Een positieve ontwikkeling dus, in de aula van het Schoter, waar ook nog een kast met boeken is neergezet. Schaap: "Gewoon van de kringloop, kost niks." Maar nu wil de rector doorpakken. "Wat ik hier zie, stemt mij optimistisch, maar ik maak me nog steeds grote zorgen. Alle negatieve dingen die rond scholen in Haarlem gebeuren, van pesterijen tot vechtpartijen, starten op social media. Daar moeten we echt iets aan doen."

Tot de middelbare school geen mobiel

Schaap roept op tot vermindering van smartphonegebruik voor jongeren. "Tot de middelbare school geen mobiel." Niet volgens een wet of verbod, als het aan de Haarlemse schoolbestuurder ligt, maar als informele afspraak in de samenleving. "Het is inmiddels duidelijk dat veelvuldig gebruik van de smartphone de ontwikkeling van een kind schaadt. We moeten een grens trekken."

Tekst loopt door onder de foto.