Komst studentencampus Kronenburg in stroomversnelling dankzij juridisch geitenpaadje

"We kunnen er vanuit gaan dat de 438 studentenwoningen worden gebouwd", aldus de woordvoerder van wethouder Gordon. Bang dat de ILT de benodigde verklaring niet afgeeft, is de gemeente niet. 'We hebben dit plan samen met het Rijk opgesteld."

In een eerder plan was nog sprake van 2.500 studentenwoningen, maar dat bleek, vanwege de vliegherrie-regels, te hoog gegrepen. Behalve de 438 studentenwoningen omvat het huidige plan short stay-verblijven: in totaal 3.500. En als het nodig is, kunnen die shortstay-verblijven snel worden omgebouwd tot studentenwoningen.

Effect op gezondheid

Dat gebeurt alleen als blijkt dat het wonen op de campus niet nadelig is voor de gezondheid voor de studenten. Hoewel uit eerder onderzoek van de GGD's bleek dat wonen in vliegherrie nadelig is voor de gezondheid, geldt dat in mindere mate voor mensen die tijdelijk ergens wonen, zoals studenten.

Met campuscontracten moet worden voorkomen dat ze te lang op de campus hangen. De invloed van de vliegherrie op de gezondheid van de bewoners wordt regelmatig gemonitord.

