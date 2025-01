Haarlem komt met plan van aanpak voor probleemwijk Delftwijk

Het gemiddelde inkomen in Delftwijk is laag. Bijna dertig procent van de inwoners leeft in de laagste inkomensgroep en veel mensen zitten in de schuldsanering. Bijna een kwart van de kinderen groeit op in armoede. Kinderen worden regelmatig zonder ontbijt naar school gestuurd. Voor de oudere jeugd is er maar weinig te doen in de wijk.

Veel overlast

Er is geregeld overlast van hangjongeren, maar wijkbewoners klagen ook over dronken mensen op straat, drugsoverlast, verwarde personen en burengerucht. Het aantal meldingen van vandalisme en jeugdoverlast is in Haarlem-Noord veel hoger dan in de rest van de stad.

De gemeente besloot eerder al om bewakingscamera's op te hangen bij het winkelcentrum, om op die manier hangjongeren af te schrikken. Maar dat lost de onderliggende problemen niet op.

