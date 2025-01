Grote zorgen om 64-jarige vrouw die vermist wordt na wandeling

UPDATE: De politie meldt inmiddels dat de vermiste vrouw voor het laatst gezien is in de buurt van de Amerikaweg in Haarlem.

De vrouw vertrok donderdagochtend rond 11.00 uur voor een wandeling. Ze keerde niet meer terug. De zorgen om de vrouw zijn groot, zegt de politie.

Monique heeft kort, asblond haar, is 1.55 tot 1.60 meter lang en droeg een lange, donkere jas. De politie vraagt mensen die de vermiste vrouw gezien denken te hebben, dit onmiddellijk te melden. De woordvoerder doet verder geen mededelingen over de identiteit van de 64-jarige.