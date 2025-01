Oosterleek komt in opstand tegen energiepark en wat doet Hoorn met reclamebelasting?

Is komst energiepark realistisch?

Maar hoe groot is de kans dat het er daadwerkelijk komt? Veel aan de plannen is nog onduidelijk. Ligt de beslissingsbevoegdheid bij de gemeente of bij de provincie Noord-Holland? Is er wel ruimte op het stroomnet en kunnen omwonenden meedelen in de opbrengt? "We zitten nog helemaal in de beginfase, er is nog niets definitief", klinkt het vanuit ABO Energy.

Er zou komende maandag een bewonersavond zijn, georganiseerd door de gemeente. Maar die gaat niet door, omdat er op dit moment nog teveel onduidelijkheden zijn. "Op dit moment hebben we onvoldoende antwoorden op de vragen die bewoners hebben", aldus de gemeente. Op 3 februari neemt de provincie een volgende stap in het vaststellen van de RES-zoekgebieden.