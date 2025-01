Letten schrikken van vuurwerk Ajax-fans bij Vrijheidsmonument: "Onaanvaardbaar"

Volgens Letse media kwamen er zowel vuurpijlen tegen het Vrijheidsmonument als omstanders terecht. Ook zou een Letse journalist zijn aangevallen en werd zijn telefoon afgepakt toen hij zich dicht bij de fans begaf. De politie in Riga zegt tegen de Letse publieke omroep dat de fans de gebruikelijke orde hadden overtreden, maar dat er geen 'extreme grenzen' waren overschreden.

Felle veroordeling

Desalniettemin wordt het gedrag van de Ajax-fans fel veroordeeld door de lokale politiek. "Het grote voetbal in Riga is geweldig, maar hooliganisme onder het mom van dit evenement is onaanvaardbaar en ik veroordeel het ten zeerste!'', schrijft de burgemeester van Riga, Vilnis Kirsis op X.

Ook de viceburgemeester, Edvards Ratnieks, schrijft op X dat "dergelijk gebrek aan respect van bezoekers voor de symbolen van ons land onaanvaardbaar is in onze stad” en "de relevante personen moeten worden gestraft".

De verontwaardiging lijkt vooral voort te komen uit het feit dat er vuurwerk is afgestoken bij het nationale vrijheidsmonument, dat is gebouwd ter herdenking aan de Letse soldaten die zijn gesneuveld in de Letse Onafhankelijkheidsoorlog. Lid van het Letse parlement, Jānis Dombrava, schrijft dan ook op X dat "geen Rus ooit het lef heeft gehad om zich zo te gedragen tegen het symbool van onze vrijheid." Ook gaat het monumentenbureau van Riga onderzoeken of het monument beschadigd is.

'Fans zijn een andere houding gewend'

Op sociale media vinden sommige Letten dat de politie aldaar niet daadkrachtig genoeg heeft opgetreden. Armands Ruks, hoofd van de nationale politie, zegt vanochtend in een televisie-interview dat geprobeerd was om de boel niet te laten escaleren. "Fans in andere landen zijn een andere houding gewend, we moeten een balans vinden als we hier een sportevenement op het hoogste niveau willen hebben", aldus Ruks.

Fabian Nagtzaam van Supportersvereniging Ajax staat in contact met Ajaxfans in Riga. Hij laat aan AT5 weten niets te hebben gehoord van eventuele ongeregeldheden. "Ik heb alleen gehoord dat het voorafgaand aan de wedstrijd een feestje was in Riga. Helaas werd dat feestje later een kater door het verlies van Ajax."

In totaal waren er zo'n 2250 Ajax-fans afgereisd naar Riga.