Wat merken wij van de Ierse storm Eowyn?

"Gigantisch", zo omschrijft NH-weerman Jan Visser de windstoten van storm Eowyn. "Het is buitengewoon verschrikkelijk daar, dat mag je wel zeggen." Vooral in het noordelijk deel van Ierland gaat het er behoorlijk heftig aan toe. Bij ons is het een 'soort van lachertje' als je het vergelijkt met Ierland, vertelt Visser. "Het is wel onstuimig, maar geen windgeweld zoals in Ierland."

'Geen orkaangeweld'

Wel is de wind in onze provincie sterk, vooral in het kustgebied. "In de loop van de middag kan het stormachtig zijn, maar van orkaankracht is geen sprake." De weerman verwacht aan het eind van de middag windstoten tot 85 kilometer per uur. "Dat is vooral in de Noordkop en op Texel. Voor de rest valt het wel mee."

Verder is het vandaag bewolkt en regenachtig, met temperaturen van ongeveer 9 graden. De wind zal in de middag geleidelijk in kracht afnemen. De nacht verloopt rustig en blijft grotendeels droog.

Vluchten geannuleerd

Mensen die een vlucht hebben en naar Ierland of het Verenigd Koninkrijk moeten rekening houden met vluchten die uitvallen. Vanaf Schiphol zijn in ieder geval vluchten naar Ierland (Cork, Dublin), Schotland (Edinburgh, Glasgow, Aberdeen) en Noord-Ierland (Belfast) geschrapt.