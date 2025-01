Illegaal bewoonde recreatiewoning drie maanden dicht na harddrugsvondst

De drugs werd in november gevonden tijdens een grote controle op het recreatiepark. Volgens de gemeente was de hoeveelheid drugs in de woning zo groot dat het kon worden aangemerkt als een 'handelshoeveelheid of -voorraad.' Daarom heeft locoburgemeester Gert Zagt besloten de woning tot zeker 22 april dicht te houden.

Tijdens de controle zijn er in het hele park verdovende middelen zoals enkele kilo's hennep en hennep-gerelateerde spullen, verboden wapens, illegale bewoning en bebouwing en meerdere milieuovertredingen zoals asbest en gezonken boten aangetroffen. Alle mogelijke overtredingen worden op dit moment verder onderzoek. Daarbij wordt ook gekeken of er strafrechtelijke vervolging mogelijk is.

Meerdere signalen

De controle werd gedaan nadat de gemeente meerdere signalen kreeg dat er op het park iets niet in de haak zou zijn. Hierbij is ook samengewerkt met onder andere de politie, brandweer en de omgevingsdienst. Ook zijn er honden ingezet om verboden stoffen op te sporen.

Volgens de gemeente heeft het park een lange geschiedenis van overtredingen. "Ik ben na mijn aantreden geschrokken van de situatie. Recente signalen en meldingen zijn dusdanig ernstig dat we met deze actie niet hebben gewacht op een bredere, integrale aanpak", zo liet burgemeester Mark Verheijen vlak na de controle al weten. "We willen naar bonafide, maar zeker ook naar malafide ondernemers, het signaal afgeven dat we geen eilanden van wetteloosheid in onze gemeente accepteren."