Wieringen rouwt om verbinder Henk-Jan Wittink (63): "Hij maakte voor iedereen tijd"

Burgemeester Rian van Dam is geschokt door het overlijden van Wittink. "Henk-Jan had een enorme maatschappelijke betrokkenheid en had het hart echt op de goede plek. Een raadslid zonder poespas die vaak ook voor een vrolijke noot zorgde tijdens raadsbijeenkomsten", zegt Van Dam tegen Regio Noordkop.

Wieringernieuws

Het nieuws slaat op Wieringen in als een bom. Wittink zat naast zijn werk in de gemeenteraad ook in allerlei besturen en was de drijvende kracht achter Wieringernieuws.nl. Henk Cornelissen, die jarenlang voor de Wieringer Courant werkte, kwam Wittink dan ook geregeld tegen. "Voor iemand die zo midden in het leven staat, is dit schokkend nieuws. Hij zat overal bovenop en diep in de Wieringer gemeenschap. Hij had een neus voor nieuwtjes."

De website van Wieringernieuws is sinds het overlijden van Wittink op zwart. "Met zijn fototoestel, telefoon en pen trok hij onvermoeibaar over Wieringen om de verhalen van alledag vast te leggen - verhalen die we allemaal koesteren en die ons verbinden. Henk-Jan kende iedereen, en iedereen kende Henk-Jan", valt er op de website te lezen.

"Het was een veelzijdig mens. En hij was altijd voor de gemeenschap in de weer. Daar hebben we er te weinig van", aldus Henk Cornelissen. Cees kan dat beamen. "Hij fietste veel rondjes op Wieringen. Hij stopte vaak en maakte een praatje met mensen. Of mensen schoten hem aan. Hij maakte voor iedereen tijd."

Henk-Jan Wittink werkte vroeger ook als barman bij de voormalige jazzboerderij Bij Max in Den Oever. NH haalde vorig jaar met hem nog herinneringen op in het oude pand, te zien in onderstaande video: