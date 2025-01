Concurrentiestrijd tussen Meerdink en Parrott brandt los bij AZ: "We maken elkaar sterker en beter"

Meerdink kreeg voor de eerste keer in de Europa League de voorkeur boven Troy Parrott. De Ierse spits was niet volledig fit om aan de aftrap te verschijnen. "Het is een mooie beloning, omdat ik het de laatste tijd ook het laten zien", zegt Meerdink.

De pas 21-jarige spits moest zien op te boksen tegen directe tegenstander Mats Hummels, die in 2014 wereldkampioen werd met Duitsland. "Ik moest zeggen dat 'ie aardig slim was. Maar ik denk dat ik tevreden mag zijn over mijn prestatie", aldus Meerdink, die nog niet eerder tegen een verdediger van dit kaliber speelde.

Concurrentiestrijd

In de punt van de aanval barst zo langzamerhand een concurrentiestrijd los. Meerdink en Troy Parrott halen het beste in elkaar naar boven. En waar Meerdink een aantal keren als invaller belangrijk was, bewees Troy Parrott tegen AS Roma zijn waarde als invaller. "Zo maken we elkaar sterker en beter. Dat is het mooie ervan."

