Bergenaren op zoek naar vrijwilligers en activiteiten voor hun enige buurthuis

Het enige buurthuis in Bergen zit sinds ruim een jaar in de nieuwbouw aan het Jaap Veldheerhof. Daar zijn op de locatie van het vorige buurthuis twintig sociale huurwoningen gebouwd. Het buurtcentrum T&O (Tuin en Oostdorp) vormt er nu het hart van het hofje.

Stichting Welzijn Bergen beheert het buurtcentrum. "Zijn vonden het goed dat wij er zelf activiteiten gingen organiseren", legt Annet Stomph van Bewonersvereniging T&O uit. "Dat doen we hier tijdens de zogenoemde 'buurtkamer'; een ruimte die we gratis mogen gebruiken."

Meer activiteiten, meer vrijwilligers

In de buurtkamer is elke dag een koffieochtend. Op maandag komt de breikring er bijeen en knutselen kan je er op de donderdag. "Het zijn mijn vaste ochtendjes waar ik naar uit kijk", vertelt een van de bezoekers. "Het is goed voor de sociale contacten en het is erg gezellig", zeggen anderen.

Maar er is volgens de bewonersvereniging veel meer mogelijk in het pand. "Wij zijn nu in de ochtenden open, maar dat mag wat mij betreft ook in de middag", stelt Annet. "En er is ruimte voor veel meer activiteiten, maar daar hebben we nu de mankracht niet voor."

En dus zijn er meer vrijwilligers nodig. "We zoeken heel concreet naar iemand die een keer in de week een schilder- en tekenclub wil begeleiden. Maar ook mensen die iets willen organiseren voor kinderen, jongeren of (jong)volwassenen. Dus wil je dat doen? Dat kan ook een spelletjesochtend of middag zijn. Meld je dan bij ons", roept Annet op.