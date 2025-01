Demonstratierecht inperken? Zo gemakkelijk gaat dat niet

Maar al te vaak ziet hij hoe ze allebei op één hoop worden geveegd - óók in de politiek. Maar: "De politie moet geen speelbal worden van de politiek. Je ziet dat er via Twitter en op andere kanalen van alles de wereld in wordt geslingerd." Meijerink wil maar zeggen: niet iedereen is goed op de hoogte van de verschillen. "En je kan wel meer regeltjes toepassen, maar de strafrechtketen is op dit moment niet op orde."

Verhoog dus niet de druk op de politie, is de oproep van Meijerink. Die handhaaft bij demonstraties al dat het een lieve lust is. Wat er na de arrestatie met zich misdragende demonstranten gebeurt, is echter niet aan de agenten.

Wetten voor strengere straffen

Met enkele grote Amsterdamse demonstraties die vorig jaar uitliepen op chaos, groeit de roep om grip te behouden. In de Tweede Kamer gaan er stemmen op, vooral ter rechterzijde, om het demonstratierecht aan banden te leggen. De VVD voelt er wel wat voor om het blokkeren van infrastructuur, bijvoorbeeld een snel- of spoorweg, apart strafbaar te stellen.