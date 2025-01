Hoofddorper stuurt politie op malafide klusjesmannen af: twee man opgepakt (en weer vrij)

Het Engelssprekende duo (20 en 16) bood bewoners van de Wallenbergstraat in de wijk Pax gisteren hun diensten aan. In ieder geval één bewoner vond het zaakje zo stinken dat hij besloot buurtgenoten in een lokale, besloten Facebook-groep te waarschuwen.

Toen die man de bedrijfsbus vanochtend weer door de straat zag rijden, belde hij politie. Die hield de twee kort daarna in de straat aan. De woordvoerder legt uit dat ze zijn opgepakt omdat ze diensten aanboden zonder daarvoor over de benodigde papieren te beschikken.

Gevelreiniging aangeboden

De woordvoerder kan niet zeggen welke diensten de twee aanboden, maar volgens een post in een besloten Hoofddorpse Facebook-groep gaat het om gevelreiniging.

Of de melder op het aanbod van de klusjesmannen is ingegaan, is niet bekend. De klusjesmannen zouden een niet-marktconforme prijs hebben gevraagd en geen factuur hebben kunnen overleggen.

Op foto's in de Facebook-groep zijn de twee in actie te zien, met onder andere een hogedrukspuit. De beelden zijn in de Wallenbergstraat gemaakt, zo heeft NH vastgesteld.

Kwaadwillende klusjesmannen worden ook wel Irish Travellers genoemd. Toch zijn het niet uitsluitend Ieren die zich schuldig maken aan dit soort praktijken. Ze staan erom bekend dat ze onnodige reparaties aanbieden, half (of geen) werk leveren en hoge kosten rekenen.

'Doe je huiswerk'

De opgepakte klusjesmannen reden rond in een auto met Brits kenteken. De politie wil hun nationaliteit niet met NH delen.

De woordvoerder waarschuwt iedereen om niet klakkeloos met mensen aan de deur in zee te gaan. Ze erkent dat er ook goedbedoelende mensen zijn die hun diensten aan de deur aanbieden. "Maar doe je huiswerk goed."