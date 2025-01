Animatiefilm Wander to Wonder van Amsterdamse regisseur genomineerd voor Oscar

De film gaat over poppen die in het kindertelevisieprogramma Wander to Wonder spelen. Maar als de bedenker van de show komt te overlijden, worden ze achtergelaten in de studio. Dan komen de poppen pas echt tot leven.

Gantz is de dochter van actrice Loes Luca en studeerde in 2010 af aan de Akademie voor Kunst en Vormgeving en vijf jaar later aan de National Film and Television School.

Nog een Nederlandse nominatie

Ook een tweede Nederlandse regisseur sleept een Oscarnominatie in de wacht: het gaat om de Haarlemse Victoria Warmerdam met haar film Ik ben geen Robot.