Cokevangst Schiphol neemt toe, maar stuk minder dan jaar ervoor: "Zijn op de goede weg"

De 2400 kilo werd vooral in vracht aangetroffen, zo'n 1700 kilo. Dat was zelfs een lichte daling ten opzichte van 2023. Bij passagiers vond de douane 700 kilo van het witte poeder. Wel werd de coke bij meer verschillende passagiers ingenomen, 430 in totaal.

De gevonden cocaïne is iets meer dan het jaar ervoor op Schiphol werd onderschept, maar een veel kleinere toename ten opzichte van het jaar daarvoor. Tussen 2022 en 2023 verdubbelde de cokevangst op de luchthaven maar liefst, nu gaat het om een 'marginale toename', vertelt een woordvoerder van de douane.

2023 was uitzonderlijk jaar

Daarmee is nog niet te zeggen of met de dalende toename een trend is ingezet. "Ik denk dat je de stijging tussen 2022 en 2023 vooral als een uitzonderlijk jaar moet zien. Er was toen ook sprake van een aantal grotere vangsten."

De veel grotere vangst in 2023 was deels te verklaren uit het feit dat er op de luchthaven veel aandacht werd besteed aan het weerbaar maken van ondernemers tegen smokkelaars en chantage. Hulp van binnenuit is namelijk essentieel gebleken om via Schiphol cocaïne te kunnen smokkelen.