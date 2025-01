De Vonk gaat niet in op uitspraak over drugstesten voor politie: "Bent u nog één partij?"

Jazie Veldhuyzen, die het tijdens de lancering van zijn partij had over 'cokesnuivende agenten' en na een reactie van hoofdcommissaris Peter Holla schreef dat hij een drugstest voor ME'ers wilde, was zelf afwezig vandaag. De VVD en het CDA reageerden verontwaardigd op zijn afwezigheid.

Onzinnig

VVD-fractievoorzitter Daan Wijnants stelde nog voor om Veldhuyzen dan maar via een livestream mee te laten doen aan het debat, maar dat wilde Ahmadi ook niet. Ze noemde het verder 'onzinnig' om te zeggen of ze het met de uitspraken van Veldhuyzen eens was.