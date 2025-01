Dekentjes erbij om warm te blijven: Zaanse flatbewoners maanden in de kou

Volgens ZVH speelden er meerdere problemen de afgelopen tijd, ook bij drie andere flats in de buurt. Het meest recente probleem was een defecte pomp. "De software in het verwarmingssysteem bleek niet goed te werken, waardoor niet gemeld werd dat één van de twee pompen defect was," aldus manager vastgoed Roy Krijnen.

De problemen deden zich vooral voor wanneer de meeste bewoners thuis waren, zegt Lucienne. Soms doet de verwarming het wel en kan je lekker douchen, totdat-ie er plots mee uitscheidt en je zomaar onder ijskoud water staat.

Lucienne had al sinds september last van de problemen en had daarom meerdere keren contact met ZVH. Elke keer zonder dat er bevredigend resultaat werd behaald. Het laatste contact was op 11 december. Ze zou daarna op de hoogte gehouden worden, maar dat gebeurde niet. Inmiddels is ze er goed klaar mee. "ZVH laat gewoon niks van zich horen."

Nieuwe pomp besteld

Inmiddels is er wel een brief onderweg, belooft Krijnen. Hij zegt dat de problemen nu, als het goed is, tot het verleden behoren. "Een nieuwe pomp is met spoed besteld en wordt binnenkort geplaatst. Het vermogen van de werkende pomp is verhoogd, waardoor er nu voldoende warmte en warm water geleverd wordt. We verwachten dat dit de problemen oplost en blijven de situatie goed in de gaten houden. Voor bewoners die het nodig hebben, worden elektrische kachels door ZVH beschikbaar gesteld."