Hij komt er dus toch: de nachttrein naar Almere en Lelystad

De burgemeesters en wethouders van Almere en Lelystad hebben voor deze proef akkoord gegeven. Het experiment zal in de nacht van 14 op 15 maart ingaan. Het gaat om de trein die in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag op het traject Zwolle-Schiphol rijdt.

Arriva verzorgt de dienst. Gemeenten Almere en Lelystad betalen ieder 100 duizend euro om de nachttrein draaiende te houden.

Hoofdpijndossier

Lange tijd was onduidelijk of de trein er wel of niet zou komen. In februari vorig jaar leek het al in kannen en kruiken: de nachttrein zou er komen. De NS zou de nachttrein in de weekenden gaan verzorgen. Daarvoor werd wel een bijdrage van de gemeente Almere gevraagd en dat leek allemaal rond. Almere had er zelfs 230 duizend euro voor over.

Maar daarna diende zich een nieuwe, voor de gemeente goedkopere speler aan: vervoerder Arriva. "We hebben een bod gekregen van de NS, we hebben een bod gekregen van Arriva, en toen werd het onduidelijk", zei gemeente Almere vorig jaar nog over het hoofdpijndossier.

Bereikbaarder

Uiteindelijk heeft die laatste vervoersorganisatie dus de aanbesteding gewonnen. De wethouder van Almere zegt dat de nachttrein naar Amsterdam een uitkomst biedt voor "iedereen die voor hun werk 's nachts afhankelijk is van goed openbaar vervoer". De wethouder van Lelystad wil zijn stad zo "beter bereikbaar maken, ook voor iedereen die elders uitgaat, werkt of reist", bijvoorbeeld naar Schiphol.

Afhankelijk van de reisafstand betalen reizigers 5, 10 of 15 euro voor een ticket.