Restaurant weer open na heftige brand, chef-kok Xander ondanks brandwonden 'super dankbaar'

"Er is een soort aaneenschakeling van dingen gebeurd. Alles wat fout kon gaan, is fout gegaan", vat hij samen.

Dankbaarheid overheerst

Maar vanuit het Brandwondencentrum Beverwijk is het een week later vooral het gevoel van dankbaarheid dat overheerst bij Xander. "Het is zwaar, maar ik ben echt super dankbaar voor de mensen hier. Zij hebben vooral de eerste dagen de klok rond gewerkt om mijn verbanden te vervangen en mijn wonden schoon te houden." Het gevolg is dat het erop lijkt dat hij aan het einde van het weekend of maandag met ondersteuning naar huis mag.

"De brandwonden op mijn gezicht zijn tweedegraads, dus die gaan volgens de prognose ook allemaal weg. Op mijn armen en benen zullen wel wat littekens blijven."

Zaak weer open

Vanuit het ziekenhuisbed in Beverwijk is Xander overspoeld met steunbetuigingen. "Dank daarvoor. Het doet ons heel veel." Hij kan dan ook niet wachten op het moment dat de zaak van zijn moeder en hem weer opengaat vandaag. Zelf zal hij daar vanwege zijn verwondingen nog niet bij zijn.

Maar toch is hij er een beetje bij. Samen met twee andere koks heeft hij een speciaal menu samengesteld voor de heropening. "We hebben alle menukaarten van de afgelopen twee jaar naast elkaar gelegd en toen heb ik gevraagd wat ze zelf graag wilden maken. Met het idee dat zij dat kunnen maken en dat de gasten het met elkaar kunnen delen."