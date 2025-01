Drie patiënten met mazelen in Amsterdams ziekenhuis, contactonderzoek gestart

Dat bevestigt het ziekenhuis na berichtgeving in Het Parool. Nu drie cliënten met deze ziekte in het OLVG hebben gelegen, heeft het ziekenhuis een onderzoek ingesteld. Iedereen die met de patiënten in contact is geweest, wordt - zover dat kan - nagebeld.

Speurwerkje

"Dat wordt best wel even een speurwerkje", zegt Elles in 't Hout van het OLVG tegen AT5. "We gaan na wie er allemaal in de buurt is geweest van de patiënten hier in het OLVG. Dat kunnen bezoekers zijn, maar ook medewerkers."

In 't Hout doet een dringend beroep op mensen om naar de huisarts of GGD te gaan als ze afgelopen week één van die patiënten hebben bezocht. De GGD zoekt nu uit met welke familieleden, vrienden of kennissen de patiënten buiten het ziekenhuis om contact hebben gehad.

Eén van meest besmettelijke ziekten

De mazelen is volgens het RIVM "één van de meest besmettelijke ziekten die er bestaan". De ziekte komt in Nederland weinig voor, omdat veel mensen ertegen zijn ingeënt. Maar wegens een dalende vaccinatiegraad loopt de ziekte meer kans op om zich te verspreiden." Wij maken ons ook ernstig zorgen om die lage vaccinatiegraad in Amsterdam."

Het aantal gevallen van mazelen is vorig jaar wereldwijd bijna verdubbeld, meldde de Wereldgezondheidsorganisatie.