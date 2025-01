Referendum over erotisch centrum over paar jaar mogelijk, VVD in gesprek met bewoners

VVD-fractievoorzitter Daan Wijnants zei vanmiddag tijdens een vergadering in de Stopera dat er wat hem betreft 'een vrij cruciaal participatie-instrument' is, waarvoor zijn partij zich hard wil maken de komende tijd. "Dat is namelijk het referendum. Er komt namelijk een projectbesluit, investeringsbesluit, en dat is een referendabel besluit."