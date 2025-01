Na vertrek Go Sharing-scooters wil Felyx terug naar hoofdstad, maar is dat haalbaar?

"Het is jammer dat er hierdoor instabiliteit binnen de markt is ontstaan, maar het is een kans voor ons", zo luidt de eerste reactie van Felyx-CEO Daan Becker. De inmiddels opgegeven concurrent Go Sharing gooit de handdoek in de ring, terwijl die een jaar geleden de vergunning van Felyx won.

De belangrijkste reden die Go Sharing noemt: de tegenvallende klandizie en de oplopende kosten. Volgens verkeersexpert Walther Ploos van Amstel was dit te verwachten: "Ze zijn nieuw in de stad en moeten dus hard werken om consumenten te krijgen. Een paar jaar terug waren ze bijna failliet en werden ze door een Turks moederbedrijf overgenomen. Je ziet vaker dat grote investeerders zich terugtrekken als zo'n bedrijf niet genoeg geld verdient."

Weggelopen klanten

Felyx was zeven jaar lang in het Amsterdamse straatbeeld te zien en moest vorig jaar de honderden scooters van de stoepen weghalen. Toen zei de CEO hoe zonde hij het vond dat het bedrijf zo veel mogelijk had gemaakt en samen met de gemeente alles op alles had gezet om een begin te maken aan deelscooters, en het dan nu van de baan wordt geschoven. "Nu denk ik enigzins: zie je wel", vertelt hij na het klappen van Go Sharing.

De gesprekken met de gemeente lopen en Felyx is bereid om terug te keren. Ploos van Amstel gunt het het bedrijf, maar zegt ook: "Het wordt wel moeilijk. De andere aanbieder - Check - is al die tijd blijven rijden en heeft misschien wel consumenten overgenomen. Dus het zal zeker een periode kosten om Felyx weer op oud niveau terug te krijgen." Dat ziet de CEO ook in, "maar toch heb ik er vertrouwen in."