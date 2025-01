College ziet niets in juridische stappen tegen Schiphol om schadelijke uitstoot

Het onderhoud aan de Buitenveldertbaan, die als het aan Schiphol ligt in de zomer plaatsvindt, zorgde de afgelopen maanden voor weerstand vanuit het college. Het gebruik van andere start- en landingsbanen en alternatieve vliegroutes zouden volgens wethouder Van Buren tot extra geluidsoverlast leiden. In een brief aan Schiphol aan minister Madlener (infrastructuur) schrijft de wethouder dat de impact van het onderhoud te groot is.

Nu het bezwaar van de wethouder op tafel ligt, is het aan de minister om een besluit te maken. Volgens GroenLinks moet het college de handdoek echter nog niet in de ring gooien. Raadslid Van Pijpen (GroenLinks) vroeg tijdens de raadscommissie naar de mogelijkheden om als gemeente juridische stappen te ondernemen naar aanleiding van het besluit van de minister. Volgens Van Buren kan dat niet: "We kunnen niet tegen de ministeriële regeling in bezwaar gaan, maar we blijven ons wel inzetten voor het perspectief van omwonenden in onze rol als aandeelhouder."

PvdD vindt gedrag Schiphol crimineel

Naast de geluidsoverlast, was ook de uitstoot van het vliegverkeer vandaag wederom onderwerp van debat in de raad. De Partij voor de Dieren wil dat het college juridische stappen zet tegen Schiphol vanwege de schadelijke emissies die vliegtuigen boven de luchthaven uitstoten. De partij vindt het gedrag van Schiphol crimineel. "Op het moment dat je moedwillig de maatschappij schade aandoet, en vervolgens wetgeving probeert aan te passen om ermee weg te komen, vind ik dat een vorm van milieucriminaliteit", zegt Meerburg (PvdD).

Van Berkel van JA21 noemt het voorstel van de PvdD 'van de zotte'. Van criminaliteit is volgens Van Berkel helemaal geen sprake: "Schiphol houdt zich keurig aan alle wettelijke kaders die er gesteld zijn aan de Nederlandse luchtvaart." Bovendien maakt de rol als aandeelhouder van gemeente het volgens JA21 onwenselijk om aangifte te doen: "Het is bizar als de gemeente een rechtelijke procedure start tegen een bedrijf waar ze zelf aandeelhouder in is."

Geen juridische stappen

Ook wethouder Van Buren ziet op dit moment niks in een juridische procedure. "Bij het steunen van een aangifte in verband met gezondheidseffecten, gaat het om handelen dat door een andere overheid is gereguleerd en is toegestaan op basis van de wet. Indirect betwist de gemeente Amsterdam dan de politieke afweging van een mede overheid langs een strafrechtelijke weg en dat vinden wij ingewikkeld."

Daarnaast bieden juridische procedures volgens de wethouder geen snelle oplossing voor het probleem: "Er lopen al veel rechtszaken rond Schiphol. Zo'n uitspraak kan jaren op zich laten wachten."

Ook zei Van Buren dat het college - op dit moment - niet tegenover de partijen komen te staan. "Ik wil met mijn mede-overheid en Schiphol samenwerken."